TÄNA | Tähtedest kubisevad Brasiilia ja Belgia kohtuvad omavahel veerandfinaalis

Belgia on senise MM-i kõige resultatiivsem meeskond. Nelja mänguga on skooritud 12 korda. Belgia puhul tasub mainimist ka see, et lausa kaheksa erinevat mängijat on värava löönud. Belgia on turniiri käigus näidanud väga mitmekülgset mängu. Vastavalt vajadusele, suudetakse mängida kas väga ründavalt või kaitsvalt.

Veerandfinaalkohtumine algab Kaasanis kell 21.00. Delfi Sport toob kõik olulised sündmused lugejateni otseblogis.

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Brasiilia võit – 2,15

Viik – 3,40

Belgia võit – 3,60