TÄNA | Taani läheb edasipääsu kindlustama, Austraalia vajab ellu jäämiseks võitu

Jalgpalli MM-i kaheksas võistluspäev algab C-alagrupi duelliga Taani - Austraalia. Esimesel on võimalus võiduga play-offi pääs kindlustada, teine vajab ellu jäämiseks hädasti positiivset resultaati.

Taani - Austraalia

Taani alustas turniiri laupäeval 1:0 võiduga Peruu üle, jätkates kaotuseta seeriat, mis on veninud juba 16 mängu pikkuseks. Alates 2016. aasta oktoobrikuu 0:1 kaotusest Montenegrole on teenitud üheksa võitu ja seitse viiki. Pikemad kaotuseta seeriad on MM-i meeskondadest ette näidata vaid Hispaanial (21) ja Belgial (20).

"16 mängu jooksul pole me olnud nii suure pinge all, nagu me olime mängus Peruu vastu. Nad lõid palju võimalusi ja kui Peruu seda suudab, siis suudab ka Austraalia. Seega peame olema täielikult keskendunud," ütles Taani peatreener Age Hareide, rõhutades, et kohtumise võiab meeskond, kes rohkem tahab. "Kes iganes seda võitu rohkem tahab ning on värskem ja mõtetes valmis võitlema, see võidabki."

Austraalial, nagu juba öeldud, on selg vastu seina, sest avamängus jäädi 1:2 alla Prantsusmaale. Lisaks jäädi ilma ühest oma põhimängijast, kaks roiet murdnud ja kanderaamil väljakult lahkunud poolkaitsjast William Kvistist.

Tegemist on Taani ja Austraalia neljanda omavahelse mänguga. Kolm varasemat mängu on kõik olnud sõpruskohtumised - Taani võitis neist kaks, Austraalia ühe.