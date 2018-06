TÄNA | Suursoosik Brasiilia alustab tiitlijahti Šveitsi vastu

Esiteks on ta leidnud meeskonnale sobiva mänguplaani ja persoonid ning lisaks on tema juhtimisel suutnud koondis paremini kohaneda neile pandavate ülimalt suurte ootustega. Lisaks ei sõltu nende mäng enam nii palju Neymarist nagu see oli veel mõnda aega tagasi. Ka kaitse on saadud ebabrasiilialikult pidama.

Tite mentoriks on legendaarne Luiz Felipe Scolari, kes viis Brasiilia koondise 2002. aastal maailmameistriks.

Koosseisule ja viimase aja esitustele peale vaadates usutaksegi, et Brasiilia on valmis kordama 1958. aasta vägitegu ehk võitma teistkordselt MM-i Euroopa pinnal. Senisest viiest tiitlist ainult üks on brasiillastel tulnud Euroopas ning see juhtus just 1958. aastal Rootsis. Ülejäänud võidud on saavutatud Tšiilis (1962), Mehhikos (1970), USA-s (1994) ning Jaapanis ja Lõuna-Koreas (2002).

Šveits ei ole avamänguks aga Brasiiliale mingi kingitus. Šveitsi koondis ei löö konkurente jalust suurte staaridega. Pigem löövad nad ühtlase koosseisuga. Kuulsaimateks tegijateks on ehk Torino Juventusest Londoni Arsenali siirdunud juba vanameistrist 34-aastane äärekaitsja Stephan Lichtsteiner, Londoni Arsenali 25-aastane poolkaitsja Granit Xhaka ja Stoke City 26-aastane ründav äärepoolkaitsja Xherdan Shaqiri.

Üldiselt jääbki Šveits pigem silma noorusliku tiimiga, kus annab tooni väga kirju mängijate koosseis. Väga suure osa koondise mängijate juured viivad Balkani poolsaarele või Aafrikasse.

Kogu seda seltskonda on tüürimas Bosnia ja Hertsegoviinast pärit 54-aastane Vladimir Petkovic.Esmalt Šveitsi klubijalgpallis tegusid teinud Petkovic oli 2012. kuni 2014. aastani Itaalia suurklubi Rooma Lazio juhendaja. Seejärel võttiski ta üle Šveitsi koondise tüüri.

Kui suured võidud on Šveitsil saavutamata, siis ajalukku on nad enda koondise suutnud ikkagi kirjutada. 2006. aasta MM-il hoidis Šveits kõigis neljas mängus oma värava puhtana, kuid langes kaheksandikfinaalis Ukraina vastu penaltiseerias konkurentsist. Penaltiseerias ei suudetud lüüa ühtegi väravat, mis oli MM-ide ajaloos esmakordne.

Lisaks Brasiiliale ja Šveitsile kuuluvad E-alagruppi veel Serbia ja Costa Rica.

Brasiilia ja Šveitsi kohtumine algab kell 21.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Brasiilia võit 1,40

Viik 4,60

Šveitsi võit 7,50