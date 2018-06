TÄNA | Suurepäraselt turniiri alustanud Venemaa kohtub alagrupi teises voorus südika Egiptusega

MM-turniiri avamängus näitas Venemaa, et on koduseks vutipeoks korralikult valmistunud ja küttis Saudi Araabiale 5:0 sauna. Egiptus pidi esimeses mängus Uruguay vastu leppima väga valusa 0:1 kaotusega.

Venemaad peeti turniiri eel MM-i üheks nõrgemaks kui mitte kõige nõrgemaks meeskonnaks. Venemaa koondis tõestas avamängus kriitikutele vastupidist.

Venemaa koondis Saudi Araabiale sõnaõigust ei jätnud ning Deniss Tšerõševi kahe värava toel alistati Saudi Araabia 5:0.

Võiduga tõstsid võõrustajad kõvasti oma võimalusi pääseda alagrupist edasi. Lisaks kolmele punktile on meeskonnal ka väravavahe +5. Just tänu väravate vahele ollakse tabelis eespool Uruguayst, kes võitis Egiptust 1:0.

Kindlasti loodab Venemaa koondis jätkata head sooritust ka Egiptuse vastu.

"Me valmistume mänguks, me treenime vastavalt plaanile," rääkis Venemaa jalgpallikoondise peatreener Tšertšessov mängueelsel pressikonverentsil. "Me õpime Egiptuse koondist rohkem tundma ning peaksime olema suutelised nende nõrkused ära kasutama."

"Igal meeskonnal on mängija, kellele tuleb eriliselt tähelepanu pöörata," lisas peatreener Tšertšessov. "Egiptusel on ühtne koondis, kuid me loomulikult mõistame, et Salah on nende tugevaim mängija."

"Me peame oma võidu pealt edasi liikuma," kommenteeris Tšertšessov Venemaa 5:0 võitu Saudi Araabia üle. "See on juba ajalugu. See oli hea tulemus, aga peame alustama uut mängu puhtalt lehelt."