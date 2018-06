TÄNA | Surmagrupi teises mängus kohtuvad Horvaatia ja Nigeeria

Jalgpalli MM-i kolmanda päeva saadavad õhtusse D-alagrupi teises mängus kohtuvad Horvaatia ja Nigeeria. Kell 22 Kaliningradis toimuva kohtumise toob Delfi lugejateni otseblogi vahendusel.

Jalgpalli MM: Horvaatia - Nigeeria

Nigeeria näol on tegemist selle turniiri noorima koondisega. Meeskonnas on 18 mängijat, kes pole kunagi jalga MM-finaalturniiri murule tõstnud. Nii suure võistluse hõngu on varem nuusutanud vaid kapten John Obi Mikel (Tianijn TEDA), Ahmed Musa (Moskva CSKA), Victor Moses (Chelsea), Ogenyi Onazi (Trabzonspor) ja Kenneth Omeruo (Chelsea).

Huvitava statistilise faktina on välja toodud, et iga kord, kui Nigeeria on MM-i Euroopa koondise vastu alustanud, on nad mängust võidukana väljunud. Viimati šokeeriti 1998. aastal Prantsusmaal skooriga 3:2 Hispaaniat.

Horvaatia ainus kogemus MM-il Aafrika riikide vastu pärineb 2014. aastast, kui Brasiilias alistati 4:0 Kamerun.

Horvaatia paneb noorele satsile vastu tõelise staaride armee. Kaptenina juhatab Horvaatia koondises vägesid 32-aastane Madridi Reali keskväljatäht Luka Modric. Kogenud tegijatest on endiselt kandvas rollis poolkaitsjad Ivan Rakitic (FC Barcelona), Ivan Perišic (Milano Inter), ründaja Mario Mandžukic (Torino Juventus) ning väravavaht Danijel Subašic (AS Monaco).