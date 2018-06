TÄNA | Poola ja Kolumbia mängivad jalgpalli MMil elu ja surma peale

Poola ja Kolumbia jalgpallimeeskonnad lähevad pühapäeva õhtul kell 21.00 algavale mängule vastu teadmisega, et tänane kaotus tähendaks suure tõenäosusega ka kojusõitu.

Poola alustas MMi üllatusliku 1:2 kaotusega Senegalile, Kolumbia pidi Jaapani vastu lausa 87 minutit mängima vähemuses ja kaotas samuti 1:2.

Poola - Kolumbia

James Rodriguez kuulub täna arvatavasti Kolumbia algkoosseisu. Jaapani vastu sekkus ta kerge vigastuse tõttu alles vahetusest. Poola lülitab ilmselt põhirivistusse ründaja Dawid Kownacki, kes näitas Senegali vastu teisel poolajal head mängu.

Poola peatreener Adam Nawalka lubas fännidele, et täna minnakse välja vaid võidu peale. "Ennustan väga intensiivset ja rasket mängu. Aga las ma ütlen, ma sügavalt usun, et me võidame. Oleme Senegali matši järel väga näljased. Te näete hoopis teisel tasemel mängu," rääkis Nawalka pressikonverentsil.

Treener vihjas, et ilmselt on tänaseks mänguks väljakul tagasi ka nende põhikeskkaitsja Kamil Glik, kes jättis avakohtumise õlavigastuse tõttu vahele.

Kolumbia juhendaja Jose Pekerman: "James (Rodriguez) on meie jaoks ülioluline mängija ning ta on treeningutel kõvasti tööd teinud. Eelmise mängu lõpus sai ta pisut minuteid ning kogus enesekindlust. Usun, et ta on 100% valmis meid aitama. Algkoosseisu ma ei ütle, sest variante on veel palju."