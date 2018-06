TÄNA | Päeva põnevuskohtumises on vastamisi Argentina ja Horvaatia. Kas Messi saab lõpuks "punni pealt"?

Islandi mängu eel avaldas Sampaoli oma algkoosseisu päev enne kohtumist. Eile ta enam sama taktikat ei kasutanud. Muutusi on tõenäoliselt siiski oodata, sest 58-aastane argentiinlane pole kunagi kahes järjestikuses mängus saatnud väljakule samasugust meeskonda. Usutakse, et oma suurturniiri debüüdi võib teha 22-aastane Boca Juniorsi ründaja Christian Pavon.

Horvaatia treener Zlatko Dalic üllatas eilsel pressikonverentsil ajakirjanikke, öeldes, et kohtumine Argentinaga on horvaatide jaoks selle alagrupi lihtsaim. "Mäng Argentinaga on meile selle turniiri lihtsaim, sest meil on juba kolm punkti ning meil pole suure vastase vastu midagi kaotada. Kavatsen oma mängijatele öelda, et nad seda spektaaklit lihtsalt naudiksid," sõnas ta.

Kahe mängu vahepeal on Horvaatia read hõrenenud Milano Interi ründaja Nikola Kalinici võrra, kes saadeti koju, kuna ta keeldus Nigeeria vastu lõpuminutitel vahetusest sisse tulema. Dalic on juba lubanud, et muutused ootavad ees ka tema algkoosseisu.

Tegemist on juba viienda kohtumisega Argentina ja Horvaatia vahel. Lõuna-Ameerika meeskonnal on kirjas kaks võitu, Horvaatial üks, korra on lepitud ka viiki.

Horvaatial pole MM-idel veel Lõuna-Ameerika satsi vastu õnne olnud. Igal neljal MM-il, kus nad on osalenud, on üks selline vastu tulnud ning kõik need kohtumised on horvaatidele toonud kaotuse.

OPTIBETI KOEFITSENDID

Argentina võit - 2.10

Viik - 3.25

Horvaatia võit - 3.70