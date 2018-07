TÄNA | Õhtu nael: kas Inglismaa suudab võita esimese play-off mängu pärast 12-aastast põuda?

Jalgpalli MM-i kaheksandikfinaalide ehk isegi kõige põnevam kohtumine leiab aset viimasena: täna õhtul kell 21 lähevad Moskvas Spartaki staadionil vastamisi H-alagrupi võitja Kolumbia ja G-grupi teine meeskond Inglismaa.

Kuigi paljud Inglismaa fännid olid väga rahul, et meeskond viimases alagrupivoorus Belgiale kaotas ja seeläbi "nõrgemasse" tabelipoolde potsatas, seisavad inglased fakti ees: viimati suudeti jalgpalli suurturniiril mõni play-off mäng võita 2006. aasta MM-il, kui kaheksandikfinaalis David Beckhami väravast Ecuador alistati. See oli 12 aastat tagasi!

Kolumbia on samal ajal eelmise MM-i veerandfinalist, kes andis kaheksa seas lahingu võõrustajamaale Brasiiliale. Kolumblaste talisman James Rodriguez näib olevat tänase matši eel oma säärevigastusest vähemalt osaliselt paranenud ning valmis väljakule jooksma - ent kui ta seda siiski pole, näitasid alagrupimängud, et Kolumbia on ilma temata selgelt haavatav.

Inglaste eest jookseb teiste seas platsile senise turniiri parim väravakütt Harry Kane, kes lõi Tuneesiale ja Panamale kokku viis väravat.