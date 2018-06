TÄNA | MM-i kolmanda päeva põnevuskohtumises on vastamisi Argentina ja Island

Jalgpalli MM-i D-alagrupi esimene mäng toimub Moskva Spartaki staadionil, kui vastamisi lähevad Argentina ja Island. Delfi toob kell 16 algava mängu lugejateni otseblogi vahendusel.

Jalgpalli MM: Argentina - Island

Kuigi Island on Venemaale pääsenud 32 riigist rahvaarvult selgelt kõige väiksem (335 000 elanikku), ei saa neid kindlasti turniiri autsaideriks pidada. 2016. aasta EM, kus Island purjetas välja veerandfinaali, tõestas, et väikeriigil pole mitte ainult maailma kõige lahedamad fännid, vaid ka suure sisu ja hingega meeskond.

Islandi hea hoog sai jätku ka MM-valikturniiril, kus võideti alagrupp Horvaatia, Ukraina ja Türgi ees.

Meeskonna staariks on endiselt Premier League’i täht Gylfi Sigurðsson, ent endiselt koosneb tiim ühtlase tasemega mängijatest, kes pallivad enamasti mõnes Euroopa mõistes korraliku tasemega, ent mitte päris tippu kuuluvas klubis. Tiimi tuumik on nüüd suurturniiri kogemuse võrra rikkam ning suurem osa sellest on jõudnud ka parimasse mängijaikka. Teoreetiliselt peaks olema tegu Islandi jalgpalliajaloo kõige tugevama kooslusega - ainsaks tähtsaks puudujaks on aga ründaja Kolbeinn Sigthorsson, kes lõi kaks suve tagasi EM-il Islandi eest värava nii kaheksandikfinaalis Inglismaa kui veerandfinaalis Prantsusmaa vastu. Eeldatavasti hakkab edurivis nüüd põhirolli kandma Alfred Finnbogason.