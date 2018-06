TÄNA | MM-i esimeses tõeliselt suures mängus lähevad vastamisi Hispaania ja Portugal

Alaliidu president Luis Rubiales tõdes pressikonverentsil, et tema jaoks oli tegu vältimatu liigutusega. „Ei saa eeldada, et saame sellisest asjast teada viis minutit enne avalikustamist ega astu seejärel vastavaid samme,” põrutas Rubiales. „Võita on oluline, aga sellest veel tähtsam on õigesti käituda. Julen on hea treener ja see otsus võib meie olukorra praegu raskeks teha, aga tuleviku mõttes on see meile kasulik.”

Lopetegui juhtimisel pidas Hispaania koondis kahe aasta jooksul 20 kohtumist, võites nendest 14 ja viigistades kuus. Ühtegi kaotust hispaanlased selle ajaga ei tunnistanud.

Ameti võttis üle Madridi Reali legend ja Hispaania koondises omal ajal 89 matši pidanud Fernando Hierro.

Kuigi peatreener hispaanlastel vahetus, siis meeskond on piisavalt kogenud ja kokku mänginud, et usutavasti väga suurt jälge see nende mängule ei jäta. Nagu praeguseks on lubatud, siis väga suuri muudatusi enam tegema ei hakata, kuna aega lihtsalt ei ole.

Praegusel Hispaania koondisel on olemas nii kogenud liidrid kui ka tõusvad tähed. Tiimi selgroo moodustavad keskkaitsjast kapten Sergio Ramos, tema kõrval koha sisse võttev Gerard Pique, äärekaitsja Dani Carvajal, väravavaht David de Gea, poolkaitsja Sergio Busquets ja ründavad poolkaitsjad David Silva ja Isco. Tipuründajana hakkab ilmselt vastaseid kollitama Diego Costa.

Tasub meentada, et 2010. aasta MM-tiitli ning 2008. ja 2012. aasta EM-tiitlitega on Hispaania viimase kümnendi üks stabiilsemaid tiime. 2014. aasta MM-il piirduti küll alagrupiturniiriga ning 2016. aasta EM-il kaheksandikfinaaliga, kuid viimase aja kohtumised on näidanud, et Hispaania on selgelt tõusuteel.

Portugal on avamänguks Hispaaniale igati vääriline vastane. 2016. aasta EM-tiitliga täitus Portugali ässa Cristiano Ronaldo üks suuri unistusi ehk soov võita tiitel ka rahvuskoondisega. Ronaldo on endiselt terav ning teda abistavate meeste ring on viimase ajaga isegi tugevnenud.

Endiselt on tähtsas rollis kogenud keskkaitsja Pepe, väravavaht Rui Patricio ja poolkaitsja Joao Moutinho, kuid aina enam tõstavad pead ka uued ässad. Eriti tasub silma peal hoida sellistel ründavatel mängijatel nagu Bernardo Silva, Andre Silva ja Goncalo Guedes.

Hispaania ja Portugali kohtumine algab kell 21.00. Delfi Sport toob matši käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID

Portugali võit 4,00

Viik 3,15

Hispaania võit 2,10