TÄNA | MM-finaalturniir on käes! Avamängus võtab hiiglasliku koorma all vaevlev Venemaa vastu Saudi Araabia

Viimastel aastatel on üha teravamalt kritiseeritud ka seda, et Venemaa jalgpallurid on muutunud laisaks ja mugavaks. Koduliigas kehtiv välismängijate piirang tähendab seda, et isegi võrdlemisi keskpärase tasemega Vene jalgpallurid on seal väga hinnas ning teenivad vaat et mitu korda kõrgemat palka kui nad välismaal võimelised oleks. MM-koondises mängibki 23 mängijast lausa 21 koduliigas, sealjuures üheks „välismaalaseks” on Denis Tšerõšev, kes ongi Hispaanias üles kasvanud.

Sellest kõigest hoolimata ollakse avamängus Saudi Araabia vastu siiski favoriidid. Pärast seda, kui 1994. aastal MM-i debütantidena üllatuslikult kaheksandikfinaali jõuti, ei suutnud saudid kolme järgmise finaalturniiri jooksul suurt midagi korda saata - 1998., 2002. ja 2006. aasta turniiride saagiks jäi vaid kaks viigipunkti ja seitse kaotust, väravate vahega 4:26. 12-aastase vaheaja järel ollakse nüüd taas suurel püünel.

Aasia mõistes on tegu arvestatava tegijaga - oma viimases valikgrupis (Aasia süsteem koosneb mitmest erinevast alagrupiturniirist) edestati näiteks Austraaliat ja kaotati grupi võitnud Jaapanile vaid ühe silmaga. Tulemustele peale vaadates saab aga ehk esile tõsta vaid kodus saadud kena 1:0 võitu jaapanlaste üle - peamiselt tõi saudidele edu see, et nad suutsid nõrgemate vastaste vastu oma punktid ära võtta, samal ajal kui teised ikka mõne korra Iraakide või Taide otsa koperdasid. Seega - ei midagi erilist, Saudi Araabia näib olevat stabiilsel tasemel, aga see tase on teiste MM-il osalevate riikide tasemest tükk maad allpool.

Tavaline Eesti jalgpallisõber ei oska praegusest Saudi Araabia koondisest nimetada ilmselt mitte ühtegi mängijat - keegi ei tule isegi tuttav ette. Koduliigas suurte palkade peal tiksuvatel palluritel ei ole suurt mõtet Euroopasse mängima siirduda - ülim mugavustsoon on kodumaal loodud ja see ilmselt on ka üks tegureid, mis Saudi Araabia jalgpalli edasi arenemist piirab. Selles osas on Venemaa ja Saudi Araabia ütlemata sarnased.

Avamängudest sõltub küllaltki ettearvamatus A-alagrupis küllaltki palju. Kas Venemaa suudab pingele vastu panna ning sealses meedias "kohustuslikuks" tembeldatud võidu võtta või on kodupubliku ees mängimine hoopis taagaks?

Kohtumine Moskvas Lužniki staadionil algab täna kell 18.00. Delfi Sport toob kõik MM-finaalturniiri mängud lugejateni otseblogi vahendusel.

Optibeti koefitsiendid:

Venemaa võit - 1,40

viik - 4,20

Saudi Araabia võit - 9,25