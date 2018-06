TÄNA | Maailmameister Saksamaa asub tiitlit kaitsma heitluses Mehhikoga

Neli aastat tagasi Brasiilias toimunud finaalturniiril maailmameistriks kroonitud Saksamaa loodab Venemaal tõusta esimeseks koondiseks pärast Brasiiliat, kes suutnud oma tiitlit kaitsta. Brasiilia võitis järjest kaks tiitlit 1958. ja 1962. aastal ning seejärel ei ole keegi suutnud kahel korral järjest võitjaks tulla.

Saksamaa - Mehhiko

Saksamaa kuulubki sel korral taaskord suurte soosikute sekka. Kui kõige suuremaks soosikuks peetakse Brasiiliat, siis Saksamaa on koos Hispaania, Prantsusmaa ja Argentinaga kohe järgmise ringi favoriitide seas.

Kui eelmise kümnendi alguses oli Saksamaa jalgpalli madalseis, siis sel kümnendil ollakse taas kindlalt üheks suurjõuks. Noortesüsteem tehti 2000. ja 2004. aasta EM-i ebaõnnestumiste järel ümber ja selle magusaid vilju praegu maitstaksegi. 2014. aasta MM-i triumf oli selle töö esimeseks suuremaks kordaminekuks.

Saksamaa koondise viimase aja edu arhitektiks on olnud 58-aastane peatreener Joachim Löw. Koondise tüüri juures on ta olnud alates 2006. aastast. 2006. aasta kodusel MM-il oli ta veel Jürgen Klinsmanni kõrval abitreeneriks, kuid seejärel võttis ta ohjad edukalt ja lõplikult üle.