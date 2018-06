TÄNA | Kolumbia, Senegal, Jaapan - kolmest tublist peab üks kaheksandikfinaalist suu puhtaks pühkima

Tänavuse MM-finaalturniiri viimased alagrupist edasipääsejad otsustatakse täna pärastlõunal, kui kell 17.00 pannakse pall mängu H-alagrupi viimastes kohtumistes: vastamisi on Senegal - Kolumbia ja Jaapan - Poola.

H-alagruppi peeti turniiri eel selle turniiri ehk kõige ühtlasemaks seltskonnaks ning enam-vähem sedasoodu on asjad ka läinud: esimese asetusega Poola on oma mõlemad senised mängud kaotanud ning nende väljakukkumine on juba kindel, ülejäänud kolmiku seas on aga veel kõik lahtine.

Selle grupi soosik Kolumbia elas ehmatuse üle esimeses voorus, kui neil tuli ootamatult vastu võtta 1:2 kaotus Jaapanilt. Allajäämise suureks põhjuseks oli aga tõsiasi, et Carlos Sancheze ülivarajane punane kaart jättis kolumblased sisuliselt kogu 90 minutiks väljakule vähemusse.

Viimase vooru eel ongi alagrupi seis intrigeeriv: teises voorus Poolat lausa 3:0 nüpeldanud Kolumbia seisab vastamisi Senegaliga, Jaapanit ootab aga juba välja kukkunud Poola.

Seis enne viimast vooru:

Mida on kolmel meeskonnal tarvis, et edasi pääseda?

Senegalile piisab edasipääsu kindlustamiseks võidust või viigist. Kaotuse korral tuleb neil loota, et Jaapan jääb samal ajal Poolale vähemalt sama suurelt alla ning jaapanlased selle juures neist rohkem väravaid ei löö - võrdsete punktide korral tuleb esimesena mängu väravate vahe, mis on meeskondadel hetkel võrdne.