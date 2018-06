TÄNA | Kas Uruguay lõpetab Venemaa koondise imelise võiduseeria?

Venemaa peatreener Stanislav Tšertšessov ütles, et senised võidud on raske töö vili: "See pole juhus, et oleme alustanud võidukalt. Meil on ühises rütmis töötav ja hingav meeskond. Oleme seni oma vastaste kohta teinud korraliku kodutöö."

Tabarez kinnitas, et tema põhimehed täna puhkust ei saa ja Venemaa vastu minnakse võimsa löögirusikaga. "Ma ei mõtle vahetustele, tahame sel MMil mängida seitse mängu ja oleme selleks valmis. Tänane mäng peoperemeestega on hea test, et saada teade, kuidas me oleme edasi arenenud. Venemaa kodupubliku ees tuleb kindlasti fantastiline atmosfäär," rääkis Uruguay peatreener.

Selle alagrupi kahte paremat ootab kaheksandikfinaalis tõsine väljakutse, sest nende vastased tulevad B-alagrupist, kust jahivad edasipääsu veel Hispaania, Portugal ja Iraan.

Senised mängud A-alagrupis:

Venemaa - Saudi Araabia 5:0

Uruguay - Egiptus 1:0

Venemaa - Egiptus 3:1

Uruguay - Saudi Araabia 1:0

Huvitavaid fakte:

* Kolm viimast Euroopa meeskonda, kes korraldasid MMi - Saksamaa 2006, Prantsusmaa 1998, Itaalia 1990 - võitsid alagrupis kõik kolm mängu.

* Venemaa on võitnud Uruguay vastu oma kaheksast viimasest mängust koguni kuus (siia on arvestatud ka Nõukogude Liidu koondise mängud). Viimati mängiti 2012. aastal Moskvas, kus tehti 1:1 viik.

* Uruguay on varem MMil Venemaad (täpsemalt küll Nõukogude Liitu) võitnud vaid korra - 1970. aastal.

* Uruguay on kaks viimast eurooplastega peetud MM-mängu võitnud. Eelmisel finaalturniiril alistati nii Inglismaa kui Itaalia.

* 32-aastasel Uruguay väravavahil Fernando Musleral täitub täna koondises 100 mängu. Varem on Uruguay meeskonnas selle tähise ületanud kuus jalgpallurit.

* Venemaa on MM-idel viimased neli mängu Lõuna-Ameerika meeskondade vastu kaotanud ja suutnud lüüa vaid ühe värava.

* Venemaa on löönud sel MMil rohkem väravaid (8) kui kahe viimase finaalturniiriga kokku (6).

* Sel MMil Venemaa meeskonna eest juba kolm väravat löönud Denis Tšerišev püsis enne finaalturniiri väravata 11 koondisemängu järjest.

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Venemaa võit 2,75

Viik 3,05

Uruguay võit 2,80

Venemaa - Uruguay ja Egiptus - Saudi Araabia