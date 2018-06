TÄNA | Kas Saksamaa suudab alagrupist edasi murda? Võimalik on ka ülikeeruline surnud ring

Jalgpalli MM-il saabub täna tõehetk ka Saksamaa koondise jaoks, kes on turniiri alustanud kahe väga raske mänguga. Millised kaks riiki pääsevad edasi põnevast F-alagrupist?

Enne tänaseid matše on seis järgmine:

Täna kell 17 lähevad üheaegselt vastamisi Saksamaa - Lõuna-Korea ja Mehhiko - Rootsi. Sealjuures pole veel mitte ükski meeskond endale edasipääsu kindlustanud ega ka edasipääsulootusi minetanud: enne viimast vooru võib Mehhiko veel välja kukkuda, samal ajal on aga ka võimalik, et lõpuks saab edasi Lõuna-Korea.

Mida on viimasest voorust igal meeskonnal vaja?

Mehhikole piisaks edasipääsuks viimases mängus kaotuse vältimisest. Samuti on neil võimalik isegi kaotuse korral edasi pääseda, kui Saksamaa samal ajal Lõuna-Koread ei võida. Lisaks on võimalik ka stsenaarium, kus Mehhiko kaotab Rootsile suureskoorilises mängus ühe väravaga (nt 1:2) ja Saksamaa suudab Lõuna-Koread samal ajal minimaalselt, aga väiksema skooriga võita (nt 1:0) - sel juhul viiksid löödud väravad edasi Mehhiko ja Rootsi.

Saksamaal on edasipääsuvalem lihtne: Lõuna-Koread tuleb vähemalt kahe väravaga võita, siis on asi kindel. Üheväravalise võidu puhul on edasipääs kindel juhul, kui Rootsi samal ajal Mehhikot ei võida. Edasi võib neid viia ka viik - seda juhul, kui Rootsi samal ajal kaotab või kui sakslaste viigimäng on suureskoorilisem kui Rootsi viigimäng.