TÄNA | Kas Horvaatia lõpetab veerandfinaalis võõrustaja Venemaa ootamatult eduka teekonna?

Jalgpall MM-finaalturniiril selgitavad viimase poolfinalisti võõrustaja Venemaa ning Horvaatia.

Venemaa - Horvaatia

Kui Horvaatiat loeti suurturniiri eel võimalike üllatajate sekka, siis Venemaa veerandfinaali jõudmine on olnud käimasoleva MM-i üheks suuremaks üllatuseks.

Alagrupiturniiril oli Horvaatia üldse üheks paremaks võistkonnaks ja nende suurpärane keskväli eesotsas Luka Modrici ja Ivan Rakiticiga töötas laitmatult. Kaheksandikfinaalis näitas Taani oskuslikult ette, et horvaatide keskväli ja ilus söödumäng on võimalik targa kaitsega edukalt kinni panna. Modric jättis taanlaste vastu lisaajal küll ka penalti realiseerimata, kuid lõpuks päästsid horvaate just 11 m karistuslöögid.

Horvaatia koondise puhul on tõdetud, et praeguse kuldse generatsiooni jaoks on sel MM-il tegemist viimase võimalusega saata korda midagi suurt. Poolfinaali jõudmine oleks nende jaoks juba suur sündmus. Seni on horvaadid mõnel suurturniiril suutnud poolfinaali murda ainult 1998. aasta MM-il, kui Davor Šukeri ja Zvonimir Bobani vedamisel saadi kolmas koht.

Kui rääkida potentsiaalsest uuest, üheksandast maailmameistrist, siis on just Horvaatia koondis Belgia kõrval selleks tiimiks, kes võiks tänavu värske tšempionina triumfeerida.