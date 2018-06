TÄNA | Kas Hispaania suudab Iraani puuri palle täis lüüa?

Kolmapäevases viimases jalgpalli MM-i kohtumises lähevad vastamisi B-alagrupi meeskonnad Hispaania ja Iraan.

IRaan - Hispaania

Avamängu järel on paremas seisus isegi Iraan, kuna neil on tabelis kolm punkti ning Hispaanial on kirjas üks punkt. Loomulikult on kahe antud meeskonna duellis soosikuks siiski hispaanlased.

MM-i avamängu eel räägiti palju Hispaania otsusest vallandada vahetult enne MM-i enda peatreener. Vaatamata nii drastilisele muutusele suutis Hispaania avamängus teha korraliku esituse ning uue juhendaja Fernando Hierro käe all saadi kirja 3:3 viik Portugaliga. Seejuures oldi kinni isegi võidus.

Kui MM-i eel oli küsimus, kes võiks kerkida hispaanlaste ründeliidriks, siis avamäng tõestas, et Madridi Atletico äss Diego Costa on valmis seda rolli täitma. Costa lõi avamängus Portugali võrku kaks palli.

Lisaks näitas hispaanlaste avakohtumine, et peatreeneri vahetamine ei ole nende meeskonna mängule väga suurt jälge jätnud. Hierro võttis töö lihtsalt üle ja ei hakanud suuri muudatusi tegema. Tundub, et asjad toimivad.

Kui avamängus oli Portugal hispaanlastele võrdväärne vastane, siis mängus Iraaniga on 2010. aasta maailmameistrid selgeks soosikuks.