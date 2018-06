TÄNA | Kas Argentinat ootab juba alagrupimängude järel kojusõit?

Eelmise jalgpalli MMi finalist, Argentina vajab täna Nigeeria vastu kindlasti võitu, sest vastasel korral tuleb neil alustada koduteed. Teises D-alagrupi mängus peab Island edasipääsuks alistama Horvaatia.

Avamängus Islandiga viigistanud (1:1) ja teises voorus Horvaatiale 0:3 kaotanud Argentinal on tabelis vaid üks punkt. Sellega jagatakse koos Islandiga alles 3.-4. kohta. Edasipääsu juba taganud Horvaatial on 6 ja Nigeerial 3 punkti.

Argentina versus Nigeeria

Argentina kaotas MM-i eel vigastuse tõttu oma esiväravavahi Sergio Romero ning senises kahes matšis on väravasuul seisnud Chelsea varuväravavaht Willy Caballero. Tema jaoks on finaalturniir olnud aga tõeline fiasko ja seetõttu võib täna võimaluse saada koondise debütant, 31-aastane Franco Armani.

“Kui saan võimaluse mängida, siis ma olen valmis,“ sõnas River Plate'i väravavaht eilsel pressikonverentsil. “Kõigiga võib minna nii nagu läks Caballeroga. See on normaalne. Kõik peavad selliseid momente üle elama. Oleme teda julgustanud ja toetanud.“

Argentina peatreener Jorge Sampaoli on suure surve all, kuid poolkaitsja Javier Mascherano väitis, et treeneri suhted mängijatega on head. "Läbisaamine Sampaoliga on täiesti normaalne. Me pole siiani hästi mänginud ja peame tulemuste eest vastutuse võtma," märkis Macherano.