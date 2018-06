TÄNA | Kahekordne maailmameister Uruguay alustab kõrge koha püüdmist heitlusega Egiptuse vastu

Rünnakul loodab Uruguay 31-aastastele Luis Suarezele ja Edinson Cavanile. Poolkaitses on tõusvate tähtedena 20-aastane Rodrigo Bentancur, 22-aastane Lucas Torreira ja 26-aastane Matias Vecino. Kaitses hoiab asju korras kogenud Diego Godin ja tema kõrval tegutseb tema klubikaaslane Jose Maria Gimenez. Väravas on jätkuvalt kindel mees Fernando Muslera. Koosseisu ja A-alagrupi koosseisu hinnates võib tõdeda, et esimesed kolm mängu peaksid Uuruguay jaoks olema soojenduseks ja play-off'is võib juba kõike juhtuda.

28 aasta pikkuse pausi järel finaalturniiril mängiva Egiptuse jaoks tiirleb kõik FC Liveprooli ässa Mohamed Salah ümber. Meistrite liiga finaalis vigastada saanud Salah on meeskonna mootor ja südametunnistus.

Egiptuse jaoks ei pruugi MM-i avamäng kohe kõige suurema kaaluga olla. Nimelt on nende otsesteks konkurentideks pigem ikka Venemaa ja Saudi Araabia. Kaheksandikfinaali jõudmiseks tuleb neil üle mängida just need kaks tiimi. Seega võib juhtuda, et egiptlased ei pane avamängus veel kõike välja ja vigastusest taastuv Salah võib saada kergema tööpäeva.

Alles kolmandat korda MM-finaalturniiril mängiva Egiptuse põhijõud on lisaks Salah'le veel Londoni Arsenali ridadesse kuuluv 25-aastane poolkaitsja Mohamed El Neny.

Poolkaitsjatest tasub silma peal hoida Stoke City 21-aastasel mängumehel Ramadan Sobhil. Kaitsjatest on igapäevaselt kõrgel tasemel mängimas 27-aastane West Bromwich Albioni keskkaitsja Ahmed Hegazi.

Egiptuse koondise ridades on aga ka tõeline legend. Väravasuul on neil seismas 45-aastane Essam El Hadary. Klubijalgpalli Saudi Araabias Al Taawounis mängiv El Hadary tõuseb kõige vanemaks MM-il väljakule saanud meheks, kui ta Venemaal platsile jookseb. Kõigi eelduste kohaselt ta seda ka teeb. Lisaks kõigele on tema käel ka kaptenipael. Debüüdi koondises tegi ta 22 aastat tagasi ja rahvusesinduse eest on tal kirjas 158 kohtumist. Samas ei ole ta antud näitajaga Egiptuse rekordiomanik ja üldises pingereas hoiab ta kolmandat kohta.

