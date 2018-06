TÄNA JALGPALLI MMil | Väikse Islandi suur võimalus - võit Aafrika hiiglase üle viiks nad edasipääsu lävele

Jalgpalli MMi avamängus Argentinat 1:1 viigiga üllatanud Islandi meeskond kohtub reedel algusega kell 18.00 Volgogradis Nigeeriaga.

Kui Islandil on tabelis viigipunkt, siis avamängus Horvaatiale kaotanud (0:2) Nigeeria jätkab punktita. Kuna Horvaatia võitis eile ka Argentinat (koguni 3:0), on neil edasipääs juba tagatud. Argentiinlaste seis on aga ülikeeruline - kui Island täna võidab, vajab eelmise MM-i finalist viimasest voorust suureskoorilist võitu Nigeeria üle ning peab samas lootma, et Island Horvaatia vastu punkti ei teeniks.

Islandi kapten Aron Gunnarsson rõhutas pressikonverentsil, et nad peavad nigeerlaste vastu näitama sama meeskondlikku mängu kui avakohtumises. "Olen alati öelnud, et kui kõik mehed sõuavad samas suunas, on jalgpallis kõik võimalik. Kuna see on Nigeeria jaoks mäng, mille nad peavad igal juhul võitma, on kohtumine psühholoogiliselt pisut erinev. Mina arvan, et selle grupi edasipääsejad otsustatakse alles viimase vooru mängude viimastel minutitel," lausus Gunnarsson.

Islandi peatreener Heimir Hallgrimsson pakatas aga eile enesekindlusest, teatades: "Me ootame võitu! Pole vahet, kas mängida Argentina või Nigeeria vastu. Mängueelsed küsimused on samad. Kuna Nigeeria lasi endale avamängus standardolukordadest kaks väravat lüüa, pole nende enesekindlus selles osas ehk väga kõrge. Üritame seda ära kasutada."