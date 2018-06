TÄNA JALGPALLI MMil | Suur Euroopa lahing Kaliningradis

Jalgpalli MMil E-alagruppi juhtiv Serbia meeskond kohtub reede õhtul Kaliningradis šveitslastega, kes tegid avavoorus üllatuslikult 1:1 viigi Brasiiliaga.

Serbia on küll maailma edetabeli põhjal selle alagrupi kõige nõrgem meeskond, kuid tänane võit tagaks neile juba pääsu 16 parema hulka, sest avavoorus alistasid nad 1:0 Costa-Rica.

Serbia pole varem iseseisva riigina kunagi MMil play-offi jõudnud, kuid endine Jugoslaavia suutis seda viimati 1998. aastal.

Kui Serbia peatreeneri Mladen Krstajici käsutuses on teise vooru matšiks kõik MMile sõitnud mängumehed, siis šveitslaste juhendaja Vladimir Petkovic ei osanud veel eile öelda, kas eelmises kohtumises vigastada saanud Valon Behrami on mängukõlbulik. Brasiilia vastu võimsa esituse teinud Behrami venitas reielihast ja pidi 70. minutil mängust lahkuma.

Behramist sai eelmise mänguga ühtlasi esimene Šveitsi jalgpallur, kes on osalenud neljal MM-finaalturniiril (2006, 2010, 2014, 2018).

Petkovic tunnistas pressikonverentsil, et on nördinud, et tema hoolealused ei saanud avamängu eest piisavalt kiita. Tema sõnul jõudis selle asemel meediasse brasiillaste nutulaul, et šveitslased mängisid liiga füüsiliselt.

"Mängisime väga hästi, aga tunnustust me ei saanud. Loodan, et inimesed panevad meid ikkagi tähele ja võtavad meid tõsiselt," sõnas Petkovic, kelle hoolealused on viimasest 23-st mängust kaotanud vaid ühe (mullu oktoobris Portugalile 0:2).