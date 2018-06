TÄNA | Jalgpalli MMi võiduga alustanud Jaapan ja Senegal on omavahel vastamisi

Jalgpalli MMi H-alagrupis oma avamängu võitnud Jaapan ja Senegal on täna kell 18.00 Jekaterinburgis omavahel vastamisi.

Kui Jaapan alistas avakohtumises Kolumbia 2:1, siis Senegal üllatas tugevat Poolat samuti 2:1 võiduga.

Jaapan - Senegal Algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010886155313844224

Jaapani kapten Makoto Hasebe palus pressikonverentsil avamängu võitu mitte ületähtsustada, sest Kolumbia jäi juba 3. minutil Carlos Sánchezi eemaldamise järel vähemusse. "Peame kahe jalaga maa peale jääma. Peame arvestama, et saime avakohtumises praktiliselt terve matši mängida enamuses. Senegaliga mäng tuleb juba hoopis teine teema," sõnas Hasebe.

Jaapanlaste peatreener Akira Nishino viskas pikkade ja füüsiliselt võimsate Senegali mängijate üle pisut nalja: "Olen viimastel päevadel oma mängijatele öelnud, et teil tuleb 5 cm pikemaks kasvada ja 5 kilo juurde võtta, kuid nad ebaõnnestusid! Seega peame Senegali vastu kasutama teisi näitajaid. Näiteks kiirust nii liikumisel kui palli söötmisel."

Senegali poolkaitsja Alfred N'Diaye usub, et meeskond murrab play-offi: "Me austame Lewandowskit, Falcaod, James Rodriguezit, Shinji Kagawat, nad on kõik suurepärased mängumehed, kuid ka meil on head jalgpallurid. Meie läheme igat mängu võitma ja kindel eesmärk on alagrupist edasipääs."

Tänast mängu vilistab Itaalia kohtunik Gianluca Rocchi.

Huvitavaid fakte:

* Jaapanist saaks tänase võidu korral esimene Aasia meeskond, kes on suutnud MMil võita kaks esimest kohtumist.