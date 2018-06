TÄNA | Inglismaa jalgpallikoondis läheb Panama vastu edasipääsu kindlustama

Inglismaa jalgpallikoondis kohtub täna kell 15.00 MM-finaalturniiri debütandi Panamaga ja kindlustab võidu korral pääsu 16 parema hulka.

Inglismaa võitis avamängus Harry Kane`i kahe värava abil Tuneesiat 2:1, Panama kaotas Belgiale 0:3. Kuna belglased said eile jagu ka Tuneesiast (5:2), on nemad edasipääsu juba kindlustanud.

Inglased peavad võrreldes avamänguga tegema algkoosseisus vähemalt ühe muudatuse, sest Dele Alli vigastas esmaspäeval reielihast. Viimased kolm päeva on Tottenhami 22-aastane poolkaitsja treeninud koondisest eraldi ning peatreener Gareth Southgate`i sõnul ta Panama vastu ilmselt väljakule ei tule.

Alli koha peaks võtma avamängus edukalt vahetusest sekkunud Ruben Loftus-Cheek, kelle jaoks oleks see koondisekarjääri kuuendaks kohtumiseks.

Veel on meedias spekuleeritud, et Raheem Sterlingu asemele võib tänaseks algkoosseisu pääseda Marcus Rashford.

Southgate kiitis pressikonverentsil Panama meeskonda: "Nad on väga uhke riik. Nende MMile pääs oli märkimisväärne - lõid nad ju konkurentsist USA. Eelmises mängus juhtunu on neid kindlasti pisut haavanud ja nad tahavad kohe sellele väärikalt vastata. Teame, et meid ootab seetõttu keeruline mäng."