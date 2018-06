TÄNA | Eestile õpetust jaganud Maroko alustab MM-i Iraani vastu

Selleks MM-iks on kokku saadud äärmiselt talendikate mängijate punt, kus säravaid nimesid jagub nii kaitse- kui ka ründeliini: keskkaitsjast kapten Mehdi Benatia (Juventus), paremäär Nabil Dirar (Fenerbahce), ründaja Hakim Ziyech (Ajax) ja ründav poolik Sofiane Boufal (Southampton).

Tänavuse suve MM-il on Iraanil tõenäoliselt Aasia koondistest kõige tugevam koosseis, kuid tuleb tunnistada, et neid ei soosi ei ajalugu ega ka loos.

Tegijamatest iraanlastest on suurklubide radarile jõudnud AZ Almaari 24-aastane ründav poolkaitsja Alireza Jahanbakhsh ja Kaasani Rubini 23-aastane ründeäss Sardar Azmoun. 31 koondisemänguga on viimane löönud juba 23 väravat. Azmouni teatakse oma resultatiivsuse ja mängustiili tõttu “Iraani Messina“. MM-i valiksarjas sahistas ta väravavõrku koguni 11 korda. Arvestades, et ta mängib igapäevaselt klubijalgpalli Venemaal, siis iraanlased loodavad, et ka sellest tõuseb mingisugust tulu.

Loe veel

Väravaid lööb kõvasti ka Jahanbakhsh. Koondises on tal tabamusi kirjas seni küll ainult neli, kuid Hollandi kõrgliigas on ta olnud tõeline väravamasin.Alkmaari ridades lõi ta Hollandi kõrgliigas lõppenud hooajal 21 väravat. Selle näitajaga sai temast esimene Aasiast pärit jalgpallur, kes kerkinud mõne tugeva Euroopa vutiliiga parimaks väravakütiks.

Iraan ei ole finaalturniiridel kunagi alagrupist edasi pääsenud ning Venemaal peetaval MM-il on see tava tõenäoliselt jätkumas. Iraan on MM-finalturniiridel teeninud läbi ajaloo ainult ühe võidu, kuid see on magusamatest magusam – 1998. aasta suurturniiril alistati vihavaenlane USA 2:1.

Maroko ja Iraani kohtumine algab kell 18.00. Delfi Sport toob matši käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID

Maroko võit 2,25

Viik 2,90

Iraani võit 3,80