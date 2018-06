TÄNA | Eelmisel MM-il ilusa mänguga palju uusi fänne võitnud Kolumbia kohtub Jaapaniga

Teisipäeval alustab oma MM-finaalturniiri staariderohke Kolumbia koondis, kelle vastaseks H-alagrupi avamängus on Jaapan. Kolumbiat võib pidada tänavuse MM-i üheks mustaks hobuseks, kuna koondises on palju Euroopa suurklubides tegutsevaid mängijad ja samas on tegu ühtse meeskonnaga.

2014. aasta MM Brasiilias osutus Kolumbia jaoks vägagi edukaks, kui jõuti välja veerandfinaali, mis on ühtlasi nende parimaks saavutuseks maailmameistrivõistlustel. Eelmine MM oli Kolumbia jaoks esimene pärast 16-aastast pausi. Alagrupis kindlat mängu näidanud Kolumbia jõudis esimest korda pärast 24 aastat play-off vooru. Kolumbia teekond sai otsa veerandfinaalis, kus nad pidid tasavägises kohtumises 1:2 alla vanduma Brasiiliale. Turniiri suurimaks täheks kerkis poolkaitsja James Rodriguez, kes lõi 6 väravat ja oli selle sooritusega MM-i suurim väravakütt. Lisaks andis kolumblaste ääreründaja Juan Cuadrado toona kõige rohkem resultatiivseid sööte. Tänavusele MM-ile jõudis Kolumbia väga napilt, sest kvalifikatsiooniturniiri viimases voorus kindlustati alles edasipääs, kui võideldi välja 1:1 viik Peruu vastu.