TÄNA | Belgia või Inglismaa? G-alagrupi esikoht otsustatakse viimases mängus. Kas play-off asetuse otsustab kollaste kaartide arv?

Inglismaa kapten Harry Kane on viie väravaga senise turniiri parim väravakütt Foto: CARLOS BARRIA, Reuters/Scanpix

Tänavuse jalgpalli MM-finaalturniiri viimased alagrupimängud enam edasipääsejaid ei otsusta, sest G-grupis on Inglismaa ja Belgia oma sotid Panama ja Tuneesiaga juba selgeks teinud. Lahtine on vaid see, kes alagrupi võidab.