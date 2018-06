TÄNA | Belgia tähtede paraad näitab võimeid laiemale üldsusele tundmatu Panama vastu

Esmaspäeval alustab oma MM-finaalturniiri ka Belgia koondis, kes läheb avamängus vastamisi Panamaga. Belgia kuulub tänavu kindlasti soosikute ringi. Kuigi suurriikide võimekusele belglased tõenäoliselt vastu ei saa, siis tähtede paraad on neil võimas ja tegelikult võivad nad hellitada suuri lootusi.

Belgia - Panama

Belgia on läbi aastakümnete kuulunud Euroopa tugevate keskmike sekka. Kohati on sähvatatud ning seejärel on olnud raskeid aegu. Praegu elatakse tõenäoliselt üle üldse parimaid aegu.

Edule pandi alus 1998. aastal. Toonasel finaalturniiril langeti välja juba alagrupis ning nii hakati otsima lahendusi, mis viiksid nad maailma ja Euroopa tipule lähemale. Üheks eestvedajaks sai noortetreener Bob Browaeys. Tema meenutuste kohaselt sai eesmärgiks muuta koga riigis mängitav jalgpall ühtseks. Ehk nii noorte kui ka täiskasvanute koondised hakkasid pallima sarnases süsteemis. Eesmärgiks oli noorte valutum üleminek ühest vanusegrupist teise.