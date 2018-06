TÄNA | Belgia noolib kohustuslikku võitu ja kohta 16 parema seas

Jalgpalli MM-i kümnes võistluspäev algab kell 15 G-grupi heitlusega Belgia - Tuneesia, kus esimene võib võidu korral kindlustada koha kaheksandikfinaalis ja teine vajab ellu jäämiseks hädasti positiivset resultaati.

Belgia - Tuneesia

Avamängus tuuseldas Belgia selle alagrupi autsaiderit Panamat 3:0. Nüüd ootab neid aga ees eeldatavalt veidi kõvem pähkel - meeskond, kes suutis Inglismaale värava lüüa, kuid kaotas ikkagi 1:2.

Tegemist on nende koondiste teise kohtumisega MM-finaalturniiril. 2002. aastal suutis Tuneesia belglaste vastu välja võluda 1:1 viigi. Lisaks on kohtutud veel kahes sõprusmängus, millest kumbki noppis ühe võidu.

Belgia ajakirjandus oli omade suhtes veenvast võidust hoolimata kriitiline ja nahutas meeskonda väravatevaese avapoolaja eest. Chelsea ründaja Eden Hazard vastas kriitikale: "Inimesed ootavad meilt palju, aga me oleme sel MM-il näinud - Venemaa avamäng välja arvata -, et peaaegu kõik mängud on võidetud ühe või kaheväravalise vahega. Me võitsime 3:0, see pole üldse halb."

"Kõik ootavad, et me mängiks alati perfektset jalgpalli, et meil oleks 80-protsendiline pallivaldamine, 50 pealelööki väravale ja 40 väravat. Aga asjad ei käi nii. Vahel on keeruline matš ja sa võidad ainult 1:0. Kõige tähtsam on, et me võidame mänge. Meil on meeskonnas nii palju talente, et nii suured ootused ei üllata meid," lisas Hazard.