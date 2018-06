TÄNA | Avamängus maa värisema pannud Mehhiko läheb seitsmenda järjestikuse play-off pääsme järele

Mehhiko võib jalgpalli MM-i F-alagrupis esimesena edasipääsu kindlustada, kui kell 18 kohtuakse Rostov-on-Donis Lõuna-Koreaga.

Lõuna-Korea - Mehhiko

Avamängust on Mehhikol all suur võit - mitte küll skoori, aga vastase mõttes - valitseva maailmameistri Saksamaa üle. Mehhiko seismoloogiainstituut täheldas, et kohe pärast 1:0 võiduväravat raputas Mexico Cityt väike maavärin, mida seletatakse fännide üheaegse väravatähistusega.

Täna saavad mehhiklased kindlasti oluliselt rohkem palli vallata ja rünnakuid oma käe järgi üles ehitada. Kindlust peaks lisama ka fakt, et Aasia meeskondade vastu on nad MM-idel ainult positiivseid tulemusi saavutanud - kolmest mängus kolm võitu, sealhulgas 1998. aasta 3:1 võit Lõuna-Korea üle.

Korealased hetkel enesekindlusega hiilata ei saa, sest värav on jäänud löömata viimases kolmes mängus. Pettumust valmistas ka rünnakupilt Rootsi vastu, kellele kaotati 0:1. MM-finaalturniiridel pole Korea võitu saanud viimases seitsmes kohtumises.

Mehhiko peatreener Juan Carlos Osorio kutsus mängijaid siiski üles valvsusele: "Ma loodan, et me ei jää loorberitele puhkama ega võta jalga gaasipedaali pealt maha. Teame kõik liigagi hästi, et jalgpallis võib kõik üleöö muutuda. Olgugi, et meil on head võiduvõimalused, mängime me väga robustse vastase vastu. Peame olema täielikult keskendunud. Me ei tulnud MM-ile ainult selleks, et Saksamaad võita."