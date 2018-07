TÄNA | Alagrupist puhaste paberitega läbi tulnud Horvaatia on vastamisi Taaniga

Keskväli Luka Modrici ja Ivan Rakiticiga on ilma igasuguse kahtluseta maailma üks paremaid, aga lisaks sellele on häid esitusi näidanud ka Ivan Perišic, Mario Mandžukic ja Ante Rebic. Kas see on lõpuks aasta, mil horvaatide uus kuldne põlvkond paneb kokku vähemalt sama mälestusväärse turniiri kui väravaküti Davor Šukeri, Robert Prosinecki, Slaven Bilici ja teiste ässade meeskond, kes tuli 1998. aasta MM-il lausa kolmandaks?

Sugugi halvasti pole samal ajal aga mänginud ka Taani. Alagrupp koos Prantsusmaa, Peruu ja Austraaliaga ei olnud sugugi lihtne, ent avavoorus saadud magus 1:0 võit Peruu üle oli lõpuks see, mis taanlased edasi 16 parema sekka viis. Viimase vooru kuiva 0:0 viiki prantslastega ei taha aga enam ilmselt keegi meelde tuletada.

Selles paaris on selgeks soosikuks küll horvaadid, kuid kas suur edu alagrupis võib olla nende jaoks uinutav? Christian Eriksen ja ülejäänud Taani koondis loodab igatahes ka endast märgi maha jätta.

Selle paari võitja läheb vastamisi kas Hispaania või Venemaaga.

Kohtumine Nižni Novgorodis algab kell 21.00, Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis.

Optibeti koefitsiendid:

Horvaatia võit - 1,80

Viik - 3,35

Taani võit - 5,25

Horvaatia - Taani