TÄNA | 36-aastase ootuse lõpetav Peruu võtab mõõtu Taanilt

Jalgpalli MM-i D-alagrupi teises kohtumises lähevad täna kell 19 vastamisi Peruu ja Taani. Delfi toob Saranskis toimuva kohtumise lugejateni otseblogi vahendusel.

Jalgpalli MM: Peruu - Taani

36-aastase pausi järel MM-ile jõudnud Peruu on viimastel nädalatel ja kuudel jõuliselt rahvusvahelises meediapildis figureerinud. Seda tänu oma kõigi aegade suurimale väravaütile Paolo Guerrerole, kelle dopingukeeldu vahetult enne turniiri pika kemplemise peale vähendati. Juhtumit arutati nii FIFA distsiplinaarkomisjonis, rahvusvahelises spordikohtus (CAS) kui ka Šveitsi ülemkohtus, kes mehele lõpuks rohelist tuld näitas.

Guerrero kõrval on tiimis teinegi kogenud ja rahvusvaheliselt tuntud ründaja. Selleks meheks on tänavu Moskva Lokomotiviga Venemaa meistriks kroonitud 33-aastane Jefferson Farfan, kes oma karjääri edukamad aastad on veetnud PSV Eindhoveni ja Schalke ridades.

Meeskonna tõusvaks täheks ja eredaks särajaks on 24-aastane poolkaitsja Edison Flores, keda võib nimetada ka Peruu koondise "spiooniks", sest ta teenib leiba eestlastele tänu Andres Operile ja Indrek Zelinskile tuntud Taani klubis Aalborg.