Taani koondise ründetäht jäi MM-i lõplikust koosseisust välja

Taani jalgpallikoondise lõplikust MM-i 23-mehelisest koosseisust jäi välja nende raudvara, 30-aastane ründaja Niklas Bendtner, keda vaevab kubemelihase vigastus.

"Me ei usu, et ta esimeseks mänguks Peruuga terveks saaks. See on väga tähtis kohtumine," põhjendas taanlaste juhendaja Age Hareide endise Londoni Arsenali, praegu Rosenborgis leiba teeniva Bendtneri välja jätmist.

"Tõenäoliselt võitleme me Peruu ja Austraaliaga teise koha pärast, seega peame tegema hea alguse ning vajame selleks terveid mängijaid."

Taani kuulub MM-il C-alagruppi koos Peruu, Austraalia ja Prantsusmaaga.

Taani lõplik koosseis MM-iks:

Väravavahid: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Ronnow (Brondby IF), Jonas Lossl (Huddersfield Town)

Kaitsjad: Henrik Dalsgaard (Brentford), Simon Kjaer (Sevilla), Jens Stryger Larsen (Udinese), Mathias Jorgensen (Huddersfield Town), Jannik Vestergaard (Mönchengladbachi Borussia), Andreas Christensen (Chelsea), Jonas Knudsen (Ipswich Town)

Poolkaitsjad: William Kvist (FC Kopenhaagen), Thomas Delaney (Bremeni Werder), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo), Lasse Schone (Ajax), Pione Sisto (Celta Vigo)