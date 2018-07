Taani koondise ründaja sai tapmisähvardusi pärast kaotust Horvaatiale

Taani jalgpalliliit teatas, et nende koondise ründajale Nicolai Jörgensenile on saadetud tapmisähvardusi pärast seda, kui mees eksis penaltiseerias Horvaatia vastu.

Taani kaotas kaheksandikfinaalis Horvaatiale penaltiseerias 2:3.

"Lõpetage! Meie ühiskonnas ei tohi aktsepteerida tapmisähvardusi - ei MM-i staaride, poliitikute ega kellegi vastu," teatas Taani jalgpalliliit oma Twitteri kontol. "See on vastuvõetamatu. Me tegime politseisse avalduse, et lõpetada see hullus."

Kolm Taani koondislast eksisid penaltiseerias Horvaatia vastu, kuid Nicolai Jörgenseni möödalöök oli viimane, mis sai ühtlasi otsustavaks. Mees hakkas seejärel saama oma sotsiaalmeedia kontodel ähvardusi.