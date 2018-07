"Ta on nagu koer!" Vene väravalööja mängib koondises tänu Putinile ning keelt ei räägi

Kohtumises Horvaatiaga 115. minutil seisu viigistanud Venemaa jalgpallikoondise äärekaitsja Mario Fernandes on tegelikult brasiillane, kes sai Vene kodakondsuse alles kaks aastat tagasi.

Alates 2012. aastast Moskva CSKA-s mänginud Fernandes pidi selleks saama riigi presidendilt Vladimir Putinilt spetsiaalse dekreedi, mis lubas muuhulgas mehel alles jätta ka oma Brasiilia passi. Hoolimata kodakondsusest ning Vene koondise eest mängimisest ei räägi aga Fernandes siiani vene keelt.

„Ta on nagu koer. Ta saab kõigest aru, mida me talle ütleme, aga ei oska vastata. Minu jaoks on aga oluline vaid see, et ta teeb oma tööd hästi,” sõnas Vene koondise peatreener Stanislav Tšertšessov Fernandese kohta kevadel.