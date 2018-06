Šveits rappis Neymari ikka korralikult

Neymari oli teraselt jälgimas Valon Behrami, kes sai lõpuks ka kollase kaardi. Kokku tehti Neymari vastu koguni 10 viga. Viimati tehti MM-il ühe mängija vastu rohkem vigu 1998. aastal. Toona oli Tuneesia hädas Inglismaa ründeässa Alan Sheareriga, kelle takistamisel tehti 11 viga.

Brasiilia jäi MM-il viimati enda avamängus võiduta 1978. aastal, kui viigistati 1:1 Rootsiga.

