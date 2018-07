Šokeeriv! Nigeeria koondislase isa rööviti mõned tunnid enne kohtumist Argentinaga

Nigeeria jalgpallikoondislase John Obi Mikeli isa rööviti mõned tunnid enne seda, kui Nigeeria koondis mängis Argentinaga.

Röövijad, kes teesklesid politseid, et mängija isa pantvangi võtta, hoiatasid Mikeli, et ta vaikiks juhtunust ja nõudsid lunarahana 28 000 dollarit (24 000 eurot), vahendab Eurosport.

Politsei päästis John Obi Mikeli isa esmaspäeva õhtul, kuus päeva pärast röövi ning väidetavalt toimus operatsiooni käigus tulevahetus politsenike ning röövijate vahel.

"Mulle öeldi, et nad tulistavad mu isa, kui ma räägin olukorrast

võimudele," rääkis Mikel. "Ma ei arutanud ka juhtunut peatreeneriga, kuna ma ei tahtnud, et see segaks meeskonda nii tähtsas kohtumises."

"Ma olin segaduses," lisas Mikel. "Ma ei teadnud, mida teha, aga ma teadsin, et ma ei saa alt vedada 180 miljonit nigeerlast. Õnneks on minu isa nüüd turvaliselt tagasi."

Briti meedia andmetel piinati Mikeli isa ning pärast päästmist vajas mees õmblusi.