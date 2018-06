Sergio Ramos toetab uut Hispaania koondise peatreenerit

Hispaania koondise kapten Sergio Ramos on rahul, et koondise uueks peatreeneriks pärast Julen Lopetegui vallandamist sai senine jalgpalliliidu spordidirektor Fernando Hierro.

"On väga vähe inimesi, kes oleksid selleks tööks rohkem sobinud pärast Lopetegui vallandamist kui Fernando Hierro," vahendas Eurosport Ramose sõnu. "Ta oli suurepärane mängija ja me oleme teda pikalt imetlenud. Lisaks tunneb ta mängijaid väga hästi."

"Ma loodan, et oleme meeskond, kellel on samad unistused ja ambitsioonid nagu enne treeneri vahetust ning, et see meid ei mõjutaks," lisas 32-aastane hispaanlane.

"See polnud lihtne aeg. Julen Lopetegui aitas meil kvalifitseeruda MM-ile, aga isiklikud asjad tuleb kõrvale jätta. Hispaania koondis on tähtsam ning mida kiiremini me saame MM-ile keskenduda, seda parem."

Hispaania koondise esimene kohtumine MM-il on 15. juunil valitseva Euroopa meistri Portugali vastu.