Senegali peatreener: täna oli Jaapan parem meeskond

Senegali jalgpallimeeskonna peatreener Aliou Cisse tunnistas pärast 2:2 viiki Jaapaniga, et tema hoolealused esitasid üsna kahvatu partii.

"Muidugi jääme kahetsema. Peame tunnistama, et me ei näinud täna suurepärast Senegali esitust, näiteks sellist nagu oli Poola vastu. Me polnud ausalt öeldes kuigi head ja Jaapan oli meist parem," sõnas Cisse matšijärgselt.

"Ja vaatamata kõigele me juhtisime kahel korral. Eriti häiriv oligi, et lasime kahel korral viigistada. Jaapan meid ei üllatanud, nad mängisid oma heal tasemel tehnilist jalgpalli. Nüüd peame lootma, et mängime Kolumbia vastu paremini," lisas peatreener.

Nii Jaapanil kui Senegalil on kahe vooru järel 4 punkti. Täna õhtul omavahel kohtuvad Poola ja Kolumbia on MMi avavooru järel punktita.