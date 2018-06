Senegal tõusis jalgpalli MM-i ajaloo kaheksa parema sekka: terve Aafrika toetab meid!

Senegal alistas jalgpalli MM-finaalturniiril 2:1 Poola ning sellega tõusid nad esimeseks Aafrika kooniseks, kes sel MM-il võidu kirja saanud.

Lisaks oli Senegali võit ajalooline veel ühes aspektis. Nimelt on Senegal võitnud nüüd enda kõikidest MM-mängudest pooled. Senegal on seni MM-il mänginud ainult 2002. aastal ja käimasolev turniir on nende jaoks teine.

Senegallastel on peetud kokku kuus maailmameistrivõistluste kohtumist ja võite on neil kirjas kolm. Pooled või üle poolte MM-mängude on koos Senegaliga suutnud läbi ajaloo võita ainult kaheksa koondist.

“Suutsime mängu kontrollida nii taktikaliselt kui ka emotsionaalselt. See võit tähendab, et alustasime MM-i parimal võimalikul moel. Siiski teame, et meid ootab Jaapaniga ees raske matš. Garanteerin, et terve Aafrika toetab meid. Saan kõigilt telefonikõnesid. Oleme uhked, et esindame Aafrikat,“ teatas Senegali peatreener Aliou Cisse.

Poola koondise peatreener Adam Nawalka jäi kaotuse järel positiivseks. “Arvan, et meil on meeskonnas kõvasti jõudu. Kolumbia vastu tuleme väljakule täie jõuga. Olen kindel, et tuleme sellest olukorrast välja. Läheme järgmisele mängule positiivse meelestatusega,“ teatas ta.