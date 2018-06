Saudi Araabia lõpetas MM-il 12 mängu kestnud kurva seeria

1994. aastal sai Saudi Araabia kahe kaotuse kõrvale ka kaks võitu, kuid järgmisel kolmel osaluskorral jäädi võiduta. Samamoodi jäi võit ainult unistuseks ka käimasoleva turniiri kahes esimeses matšis. Seega venis Saudi Araabia võiduta mängude seeria koguni 12 kohtumise pikkuseks.

Nüüd suudeti lõpuks 2:1 alistada Egiptus ja lõpetada 12 kohtumist kestnud kurb seeria, mille jooksul saadi kirja kaks viiki ja kümme kaotust.

12 - Saudi Arabia have ended a run of 12 World Cup matches without a win (D2 L10), recording their first victory in the competition since June 1994 (1-0 v Belgium). Consolation. #KSAEGY #KSA #WorldCup pic.twitter.com/eqvBlsdIwW