Saksapärasuse vs. slaavlaste võitlus Kaliningradis (Königsbergis). Peaosas hoopis albaanlane

Kui mingil põhjusel Venemaale satutakse, siis on sihtpunktiks ikka Moskva, Peterburi või mõni muu suurem linn. Harvem eksib turist Leedu ja Poola vahel asuvasse Kaliningradi enklaavi ja sealsesse suurimasse linna, mis kannab samuti Kaliningradi nime. Ajalugu teab, et tegemist on sajandeid sakslastele kuulunud Ida-Preisimaaga, mis kuulub venelastele Teise maailmasõja lõpust. Preisimaa keskus Königsberg muudeti aga kommunisti Mihhail Kalinin auks Kaliningradiks.

Tavaliselt ületavad sellest linnast rääkivad lood uudisekünnise siis, kui venelased on viinud piirkonda tuumalõhkepäid või muud tipptasemel sõjavarustust. Ent sel suvel mängivad seal maailma parimad jalgpallikoondised. Avalöögi tegid Kaliningradis Horvaatia ja Nigeeria. Järgmisena said Venemaa läänepoolseimas suurlinnas jala soojaks Šveits ja Serbia. Endisel Saksamaa ja nüüdsel Venemaa alal kohtusid seega peamiselt saksakeelsed šveitslased ja praeguseks venelaste lähim vennasrahvas serblased. Hüüded „Srbija, Rossija! Srbija, Rossija!” kaikusid üle Baltika Arena põhjusega.