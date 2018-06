Saksamaa kukutanud Mehhiko tõusev täht: see on minu karjääri parim värav

Venemaal peetaval jalgpalli MM-il leidis aset teine suurem üllatus (esimeseks oli Argentina 1:1 viik Islandiga), kui Mehhiko alistas 1:0 tiitlikaitsja Saksamaa. Mehhiko kangelaseks kerkis 22-aastane PSV Eindhoveni täht Hirving Lozano, keda peetakse riigi järgmiseks suureks jalgpallistaariks.

“Ma ei tea, kas see on Mehhiko jalgpalliajaloo suurim võit. Kindlasti on see aga üks suuremaid. Suurepärane on alustada MM-i sellise võiduga,“ sõnas Lozano kohtumise järel.

“See on minu karjääri parim värav. Unistasime kõik MM-il mängimisest. Niimoodi alsutamine on suurepärane,“ lisas ta.

Mehhiko peatreener Juan Carlos Osorio tunnistas, et Lozanolt oodatigi palju. “Teadsime, et peame äärtele panema kaks kiiret mängijat. Hirving on meie kõige kiirem mängija. Esimesel poolajal olime selgelt parem meeskond väljakul. Teadsime ette, et teisel hakkab Saksamaa suruma. Tõestasime, et Mehhikot ootab ees ilus tulevik,“ teatas peatreener.

Mehhiko parimaks saavutuseks MM-finaalturniiridelt on veerandfinaali jõudmine 1970. ja 1986. aastast.