Saksamaa kaotas MM-i avamängu alles teistkordselt, kuid esimesel juhul oli sellest taastumine võimas

Tiitlikaitsja Saksamaa jaoks sai tänavune jalgpalli MM-finaalturniir šokeeriva alguse, kui alagrupiturniiri avavoorus jääi 0:1 alla Mehhikole.

Saksamaa koondise jaoks oli see ajaloos alles teiseks korraks, kui nad kaotasid enda MM-i avamängu. Sarnane asi juhtus ka 1982. aastal.

Hispaanias toimunu MM-il kaotasid sakslased avamängus 1:2 Alžeeriale. Ülejäänud kaks alagrupimängu Lääne-Saksamaa toona võitis ja järgmisesse ringi jõuti alagrupi võitjana. Lõpuks murdsid nad koguni finaali välja.

1982. aasta MM-il Lääne-Saksamaa päris muinasjutulist lõppu ei saanud, kuna esikohamängus jäädi 1:3 alla Itaaliale.

Viimati jäid sakslased MM-i avamängus võiduta 1986. aastal, kui viigistati 1:1 Uruguayga. Ka toona jõudis Lääne-Saksamaa lõpuks finaali välja. Esikohamängus jäädi 1986. aastal alla Argentinale.

Tuleb lisada, et käimasolev MM oli kolmas järjest, kus tiitlikaitsja ei suutnud avamängu võita. 2010. aastal viigistas Itaalia 1:1 Paraguayga ning 2014. aastal kaotas Hispaania 1:5 Hollandile.





