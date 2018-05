Saksa dopinguajakirjanik ei saanud jalgpalli MM-iks Venemaa viisat

Saksa ajakirjanik Hajo Seppelt, kes on teinud mitmeid skandaalseid dokumentaalfilme Venemaa sportlaste dopingupaljastustest, ei saanud 14. juunil algavaks jalgpalli MM-iks viisat.

Seppelti filme avaldanud telekanal ARD ütles pressiteates, et Seppelt on Venemaal "soovimatute isikute" nimekirjas.

"See on sellepärast, et me oleme öelnud Venemaa kohta kriitilisi asju ja paljastanud nende riikliku dopingusüsteemi," sõnas Seppelt.

"Ma saan ainult loota, et Vene poliitikud muudavad oma otsust," lisas ARD programmidirektor Volker Herres.

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA ütles, et nemad on Seppeltile MM-i akrediteeringu väljastanud ning mõistavad Venemaa käitumise hukka. "Ajakirjandusvabadus on FIFA jaoks väga tähtis. Me tahame pakkuda meedia esindajatele oma töö tegemiseks parimaid võimalusi," seisis alaliidu pressiteates.

Auhindadega pärjatud Seppelt on dopinguskandaale paljastanud alates 2009. aastast. Tema abiga tulid päevavalegele Venemaa kergejõustiklaste hämarad teod, mis viisid lõpuks Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisuse peatamiseni IAAF-i poolt. Samuti andis ta oma panuse, et rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) keelustaks Venemaa sportlaste osalemise Pyeongchangi taliolümpial.