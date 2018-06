Sadadel Jekaterinburgi elanikel keeratakse jalgpalli MM-i ajaks gaas kinni

Jekaterinburgi staadioni lähedal elavad inimesed, kelle igapäevased söögikorrad valmivad gaasipliidil, peavad 15. juunist 15. juulini oma menüü pisut ümber korraldama ning käima pesemas tuttavate juures, sest jalgpalli MM-i ajaks keeratakse nende majades gaas kinni.

Turvalisuse kaalutlustel pannakse gaas kinni 14 kortermajas, kus elab kokku mitusada inimest.

Seaduse, mille kohaselt tuleb ohtlike ainete tootmine MM-i staadionite läheduses suurturniiri ajaks peatada, võeti vastu 2017. aasta juunis.

"Probleem on selles, et meie majades kasutatakse kõrgsurvegaasi. Sellepärast esitati meile selline dokument. Kui meilt seda nõutakse, peame me seda järgima," vahendab sports.ru kohalike kortermajade kooperatiivi esimehe sõnu.