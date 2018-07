Rootsi sangar Forsberg: mul tulevad pisarad silma, olen nii uhke!

Jalgpalli MM-i kaheksandikfinaalis Šveitsi vastu Rootsi võiduvärava löönud Emil Forsberg tunnistas, et kaheksa parema sekka jõudmine toob talle pisarad silma.

Rootsi alistas Forsbergi tabamusest Šveitsi 1:0.

"See, et suutsime sellisel viisil võita, tähendab minu jaoks väga palju. Me ei andnud Šveitsile üldse palju võimalusi. Näha seda, mida me üheskoos korda saadame, toob mulle pisarad silma ja teeb mind väga uhkeks. Kui kõik meie jaoks sobib, suudame olla väga head nii kaitses kui rünnakul," rääkis Forsberg. "Oleme nüüd veerandfinaalis ja see on tõestus, et teeme midagi väga hästi."

Rootsi peatreener Janne Andersson nautis lõpuvile järel seda, kuidas fännid tema nime skandeerisid. "Töötame kõik üksteise heaks väga kõvasti. Teame, et oleme hea meeskond ja oma edu ära teeninud," sõnas Andersson. "Peame aga end kiiresti taas kokku võtma, sest järgmine mäng tuleb kiiresti. Me ei saa veel seniste saavutustega rahule jääda - tahame võita ka järgmise mängu."

Šveitslaste peatreener Vladimir Petkovic tunnustas rootslasi, ent tõdes, et tema tiim ei teinud kõike, mida oleks võinud. "Oleme väga pettunud, tahtnuksime rohkem teha. Rootsi tegi täpselt seda, milles nad on väga head - kui nad juhtima lähevad, on nad kaitses väga kõva pähkel, mida katki hammustada. Me oleksime ise pidanud paremad olema, aga ajasime lati maha. Midagi oli meie mängust puudu."