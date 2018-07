Rootsi peatreener: raske on skoorida meeskonna vastu, kes mängib kaitses viie mehega. Inglismaal on MM-tiitli ainest

Rootsi jalgpallikoondis langes MM-finaalturniiril konkurentsist veerandfinaalis, kui 0:2 jäädi alla Inglismaale. Rootsi koondise peatreener Janne Andersson tõdes matši järel, et otsustavaks said väikesed asjad.

“Ma ei ole kindel, kas midagi läks konkreetselt valesti. Mängisime väga hea koondisega ja me ei teinud enda maksimaalset sooritust,“ sõnas Andersson fifa.com'i vahendusel.

“Otsustavaks saavad väikesed asjad. Raske on skoorida meeskonna vastu, kes mängib kaitseliinis viie mehega. Nad avasid enda mängu väga vähe. Mängisime väga hea meeskonnaga. Inglismaa oli täna parem,“ lisas Andersson.

“Olen kindel, et Inglismaal on piisavalt hea meeskond MM-tiitli võitmiseks. Nad on väga hästi organiseeritud meeskond. Nad on väga hea meeskond ja nad ei kingi midagi niisama. Usun, et nad on täiesti võimelised lõpuni välja minema,“ märkis Andersson.