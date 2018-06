Rootsi peatreener kurjustas sakslastega: mängu lõpus surutakse kätt, mitte ei tulda näo ette hüppama

Rootsi jalgpallikoondise peatreener Janne Andersson pahandas 1:2 kaotuse järel Saksamaa vahetusmängijatega, kes Toni Kroosi võiduväravat tähistades tema pingi ette hüplema tulid.

"Nad hüppasid meile näkku žeste tegema. See ajas mind tõsiselt vihale ja häiris meid kõiki. Võitlesime 90 minutit kõvasti. Pärast sellist mängu surutakse kätt ja lahkutakse. Selline reaktsioon on väga häiriv!" ütles Andersson.

"See on ilmselt kõige karmim mängu lõpp mu karjääris. Aga meeskond on veel elus, seega lakume oma haavu ja oleme järgmises mängus tagasi! Meil on siiani suurepärane võimalus edasi pääseda. Üritame kolmapäeval selle nimel teha kõik mis võimalik. Emotsionaalselt on praegu lihtsalt raske, sest punktita jäämine valmistas pettumuse."

Ühtlasi polnud Andersson rahul, et Rootsile 13. minutil penaltit ei antud. Marcus Berg pääses Manuel Neueriga vastamisi, kuid ründaja hoo peatas teda selga tõuganud Jerome Boateng.

"See tundus selge penalti. Meil on ju nüüd videokorduste süsteem! Kummaline, et kohtunik seda üle ei vaadanud. Ma pole seda oma silmadega veel näinud, aga ma usaldan oma kolleege, kes ütlesid, et see oli selge penalti," sõnas Andersson.