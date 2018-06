Rootsi koondislane: meid ei huvita, et inglased peavad meie mängu igavaks

Rootsi jalgpallikoondise poolkaitsja Albin Ekdal ütles, et teda ei häiri rootslaste mängustiili kritiseerivad kommentaarid.

Osad Inglismaa ajakirjanikud on nimetanud Rootsi mängu igavaks, vahendab Eurosport.

"See ei ole kõige lõbusam jalgpall, mida vaadata, aga keda huvitab?" vastas Ekdal kriitikale.

"Me saime peaaegu kätte viigi valitseva maailmameistri Saksamaa vastu ja me võitsime Mehhikot 3:0," lisas Ekdal. "Ma ei usu, et me teeme Šveitsi vastu palju muudatusi, me suudame oma mängijatest parima välja pigistada."

"Me ei suuda võistelda Hispaania või Prantsusmaaga, kui võrrelda puhalt pallivaldamise oskuseid, aga õnneks ei ole jalgpallis määravaks "tiki-taka" söödud."

Rootsi võitis oma alagrupi 6 punktiga, teisena sai alagrupist edasi Mehhiko.

Rootsi kohtub teisipäeval kaheksandikfinaalis Šveitsiga.