Ronaldo seljatagust valvavad jalgpalli MM-il härjavõitleja ja MMA maadleja

Lisaks Portugali jalgpallikoondist eesootaval MM-il saatvatele turvameestele on kahe mehe töö hoida eraldi silma peal nende ründetähel Cristiano Ronaldol.

Daily Mirrori teatel on Ronaldo ihukaitsjateks endine dessantväelane ja praegu härjavõitlusega tegelev Nuno Marecos ning MMA võitleja Goncalo Salgado. Mõlemat meest võis näha ka Kiievis Meistrite liiga finaalil, kus üks väljakule tormanud fänn nurjas Ronaldo väravaürituse.

Igapäevaelus on Nuno Marecosi töö juhtida kaheksamehelist gruppi, kes lahutab Lissaboni lähedal inimeste meelt härjavõitlusega. Marecos astub härjaga vastamisi esimesena. Tema üleseanne on loom oma aedikust välja meelitada, härjal peast haarata ja kinni hoida, kuni tema meeskond areenile astub. Tegemist on äärmiselt ohtliku trikiga, mis nii mõnegi Nuno ametivenna on haiglasse koomasse saatnud.

Tegemist on Portugali traditsioonilise härjavõitlusega pega de cara, mis otsetõlkes tähendab "näost haaramist".

Teist meest, 187 cm pikka ja 139 kg kaaluvat Salgadot nähti MMA ringis viimati 2011. aastal. Tema profikontol on 7 võitu ja 2 kaotust.